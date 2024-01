Bilancio comunale, variazione da oltre 60 milioni di euro: focus su cabinovia e Porto Vecchio

TRIESTE - Ammonta a quasi 61 milioni di euro la prima variazione di bilancio 2024 - 2026 del Comune di Trieste, approvata con una delibera lo scorso 8 gennaio. La delibera sarà "immediatamente operativa - ha dichiarato l'assessore alle politiche finanziarie Everest Bertoli - grazie al fatto che il Comune di Trieste ha concluso il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno scorso, cosi come la normativa prevede”, ed è stato specificato che "i 61 milioni di euro sono a disposizione prevalentemente degli uffici dei lavori pubblici, dell'urbanistica, delle strade e del project financing, in modo che si possano proseguire tempestivamente i lavori e procedere con i pagamenti delle aziende”.

I fondi, ha poi specificato Bertoli, "non sono nuovi ma fanno parte del bilancio del 2023, e che possiamo utilizzare in quanto le opere non sono state ancora iniziate o sono in corso d'opera. A questo si aggiunge la possibilità per il Comune di Trieste di pagare i propri fornitori prima dei tempi stabiliti per legge. Il Comune di Trieste ha una media di pagamento di 17 giorni, contro i 30 giorni previsti dalla legge".

Nel corso della conferenza stampa è stato spiegato che parte dei 61 milioni di euro per il 2024 sono soldi accantonati per le spese del personale del Comune e per gli adeguamenti contrattuali (quasi 5 milioni di euro su tutto il triennio), 900mila euro riguardano la tassa di soggiorno non utilizzata nel 2023 e saranno utilizzati per la promozione turistica e culturale della città.

“Gli altri interventi - ha specificato Bertoli -, sono finanziamenti di pari entrata/uscita e riguardano lavori che partiranno tra poco, 16 milioni e mezzo riguardano la cabinovia metropolitana a disposizione per il 2024, anno in cui riteniamo potranno iniziare i lavori, 6 milioni e 200mila per il parco lineare di Femia, 1 milione e 29mila euro per l'adeguamento anticendio dell'asilo Semi di mela. Quasi 900mila euro per la messa in sicurezza del ponte di via Brigata Casale, 777mila euro per l'inizio degli interventi di bonifica del terrapieno di Barcola, previsti nel 2023 ma che ora vengono traslati nel 2024 e 120mila euro per la Salita di Contovello, solo per citare alcuni degli interventi”.

Per il 2025-2026 le restanti cifre sono prevalente realizzate nell'ambito del project financing e riguardano l'efficientamento energetico. L'assessore Bertoli ha concluso sottolineando che "i 60 milioni di euro sono stati messi a disposizione tempestivamente per completare i lavori e per permettere il pagamento puntuale di pagare tutte le aziende che lavorano sul territorio".