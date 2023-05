Cresce la flotta di Ocean Team: varato il rimorchiatore "Glera"

TRIESTE - "Ocean Team fa parte di quel sistema che rende Trieste una delle capitali dell'economia del mare in Italia e in Europa. Un comparto che rappresenta un valore aggiunto enorme per il Friuli Venezia Giulia sia per quanto riguarda le opportunità occupazionali sia per quelle di sviluppo: i dati evidenziano una crescita straordinaria per la nostra regione e una parte rilevante di essa è trainata proprio dall'economia del mare grazie ai nostri porti e alle imprese che vi operano". È questo il pensiero espresso dal governatore Massimiliano Fedriga in occasione del varo del rimorchiatore "Glera", che è così ufficialmente entrato in servizio nella flotta della Ocean team, realtà triestina operante nel campo dei trasporti portuali e marittimi, che riunisce 19 imprese e dispone di oltre 50 imbarcazioni tra rimorchiatori, chiatte, bettoline e mezzi antinquinamento.

Nell'occasione l'amministratore delegato di Ocean Michela Cattaruzza ha orgogliosamente evidenziato lo stretto rapporto che lega le società del gruppo con il territorio nel quale ha sede e rimarcato come il "Glera" sia stato realizzato dall'impresa Cartubi per lo più in regione e che di conseguenza potrebbe vantare il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia". Un elemento che ha fornito l'occasione al governatore per ricordare che "il marchio di qualità che identifica i prodotti della nostra terra è partito dall'agroalimentare ma si sta espandendo anche ad altre produzioni di alta qualità realizzate nel nostro territorio, a conferma del senso di appartenenza e di orgoglio dimostrato dai nostri imprenditori".

Il governatore ha quindi rimarcato che "l'economia del mare è fondamentale per il Friuli Venezia Giulia e il sistema Italia, che ha grandi potenzialità e in questo momento può cogliere grandi opportunità di crescita in tale settore. Siamo un Paese di mare, nato e cresciuto grazie alla straordinaria risorsa rappresentata da questo elemento e dobbiamo riappropriarcene perché ci sono altre realtà europee, nostre partner, che sono molto forti ma non hanno questa peculiarità. Realtà come Ocean team sono la testimonianza dei risultati che si possono ottenere investendo sull'economia blu e la dimostrazione del fatto che le istituzioni devono essere capaci di fare sistema con le realtà che fanno investimenti, anche all'estero, per fa sì che i nostri sistemi produttivi possano diventare protagonisti in tutto il globo, altrimenti gli spazi commerciali esistenti verranno occupati da altri, con un danno per le nostre aziende e il Paese. Il compito delle istituzioni è quindi difendere e sostenere il sistema produttivo del nostro Paese per favorirne la crescita". Al varo del "Glera" hanno partecipato, tra gli altri, numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e delle imprese operanti nel porto di Trieste e, in generale, in ambito marittimo.