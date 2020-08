Incollano 2 euro per gioco ad una scatola, cliente li strappa e se li intasca (VIDEO)

L'occasione fa l'uomo ladro ma quando rubano perfino una moneta da due euro incollata e messa lì per "gioco" allora "rimani male per il gesto soprattutto perché fatto da un adulto che dovrebbe dare il buon esempio". Senza voler tirare in ballo il celebre "Gesù nel tempio" del buon Faber, la scena registrata dalle telecamere del locale di via Bellini "La Vecia Maniera" mostra una cliente che nei giorni scorsi ha "letteralmente strappato la moneta" dalla scatola di stuzzicandenti dopo i gestori l'avevano incollata.

"La maggior parte si fa una risata dopo aver tentato di rimuoverla - hanno scritto - ma qui una cliente non ha resistito". Dopo aver pagato il conto, la signora nota i due euro e, dopo un paio di tentativi andati a vuoto, li prende e li mette nel portafogli. "Il valore in sé ovviamente è nulla - così i titolari - ma ci rimani male per il gesto". Insomma, quando pagano il conto e "ti ciulano le monete".