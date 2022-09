Giovane vedova viene picchiata e costretta a prostituirsi: arrestato aguzzino

Costringeva la giovane compagna, rimasta vedova da una relazione precedente, a prostituirsi, e la puniva picchiandola selvaggiamente. L'aguzzino, 56enne, è stato arrestato al confine dai Carabinieri e ora dovrà scontare tre anni e 11 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione e percosse.

L'antefatto

La giovane mamma di due figli, vedova, si era legata a un uomo molto più grande di lei, che aveva accettato di far da padre ai suoi ragazzi. Dopo poco tempo l'uomo dichiara di non voler lavorare e obbliga la giovane donna a vendere il proprio corpo per sfamare tutta la famiglia. Quando il profitto di lei è scarso, una volta rientrata tra le mura domestiche e contati i pochi preservativi utilizzati, sono botte e schiaffi. La donna, alla fine, trova il coraggio di denunciarlo, ma lui fa perdere le tracce.

A distanza di tempo l'uomo viene rintracciato una pattuglia della Stazione Carabinieri di Prosecco, impegnata insieme alle pattuglie della Radiomobile di Aurisina e della Stazione di Basovizza in un controllo di retrovalico a un autobus di linea diretto in Romania. I militari, dal controllo, scoprono che l’uomo è ricercato per un mandato di cattura e, dopo il suo arresto, lo portano al carcere del Coroneo.