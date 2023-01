“Vegnerà anche Richard Gere”, domenica in onda l'ultima puntata della radiocommedia triestina

In arrivo sulle frequenze radio e in streaming la terza e ultima puntata di “Vegnerà anche Richard Gere”, la radiocommedia in dialetto triestino di Paolo Pichierri, per la regia di Mario Mirasola. Riusciranno gli attori protagonisti della vicenda a ingaggiare Richard Gere per una produzione locale? La star americana arriverà o darà buca? Lo scopriremo nell’ultima puntata, in onda domenica 22 gennaio alle 9.15 su Radio 1 Rai Fvg. Chi si fosse perso le prime due può risentirle dal podcast della Rai del Friuli Venezia Giulia (https://www.sedefvg.rai.it > podcast > racconti sceneggiati).