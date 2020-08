Giovani velisti sorpresi dal maltempo, i vigili del fuoco li soccorrono al largo

I sommozzatori e il personale nautico dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti oggi intorno alle ore 15:30, per soccorrere una quindicina di ragazzini che stavano esercitandosi, insieme ai loro istruttori, a bordo degli Optimist al largo di Miramare. A bordo dei monoscafi utilizzati per l'introduzione allo sport della vela e a causa dell'improvviso peggioramento del meteo, i giovani velisti si sono trovati in difficoltà e sono stati aiutati dai VV.F. intervenuti con una motobarca e un gommone.

