Autovelox della settimana, tutte le postazioni da oggi a domenica

TRIESTE - Come di consueto torna anche questo lunedì l'appuntamento con l'informazione a cura della polizia locale del Comune di Trieste. Da oggi 16 a domenica 22 ottobre le pattuglie con l'autovelox si posizioneranno lungo via Forlanini, in passaggio Sant'Andrea, sulla strada statale 202 ex Gvt, in via Alberti, lungo la strada regionale Ts 35, in via San Nazario e sulla strada regionale Ts 1. In caso di maltempo, fa sapere la polizia locale, l'autovelox verrà posizionato in uno dei box fissi presenti in città.