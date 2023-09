Negozio di Monfalcone chiuso per dieci giorni: aveva violato l'ordinanza "anti alcol"

MONFALCONE - Sospesa la licenza per dieci giorni a un negozio nel centro di Monfalcone per aver violato un'ordinanza comunale. Il provvedimento prevede la chiusura degli esercizi commerciali alle ore 20.30 nel caso in cui svolgano l’attività di somministrazione di alcolici o qualora risultino debitori del Comune a causa del mancato pagamento di imposte o sanzioni. Per due volte il titolare dell'esercizio commerciale, un uomo di nazionalità bengalese, ha ignorato il divieto ed è stata predisposta, con un’azione coordinata tra la polizia locale di Monfalcone e la divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura di Gorizia, la sospensione dell’autorizzazione per la gestione delle attività di vicinato per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimanto è stato notificato dalla polizia locale.

“Esiste un’ordinanza che abbiamo emesso per contrastare atti di inciviltà urbana come schiamazzi, bivacchi e consumo di alcolici per strada - commenta il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint - e vigiliamo affinchè venga rispettata per tutelare i cittadini. Abbiamo infatti riscontrato che la maggior parte dei comportamenti scorretti e di degrado che si sono verificati nelle zone del centro città, arrecando disturbo ai residenti, erano dovuti al consumo di bevande alcoliche. Come emerso dai numerosi sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale - che nell’ultimo periodo ha intensificato i servizi appiedati proprio per intercettare eventuali comportamenti che turbino la vivibilità in città - alcune attività commerciali erano dedite alla vendita di bevande alcoliche a basso costo, contribuendo così all'incremento del consumo di alcol e quindi ai fenomeni di disturbo".

Sempre a Mnfalcone, nei giorni scorsi, la Polizia locale ha ricevuto alcune segnalazioni in merito a un uomo che aveva trascorso la notte dormendo in strada, in via Matteotti. Attraverso il fotosagnelamento gli agenti hanno identificato il soggetto, 44enne di essere di nazionalità francese, e dopo la contestazione del Daspo urbano lo hanno stato allontanato dalla città.