Vende alcolici oltre l'orario in via Sant'Ambrogio: serranda giù per 12 giorni

Serranda giù per dodici giorni per un esercizio commerciale di Monfalcone di via Sant'Ambrogio. La restrizione è stata imposta in quanto l’attività ha violato per sei volte negli ultimi tre anni l’ordinanza sindacale che impone la chiusura del negozio alle ore 20.30, qualora siano detenute all’interno bevande alcoliche. Pertanto, il provvedimento del Questore di Gorizia dispone, “per motivi di ordine e sicurezza pubblica”, la chiusura dell’attività, gestita da un titolare di nazionalità bengalese, per poco meno di due settimane. L’ordinanza del Questore è stata emessa per contrastare atti di inciviltà urbana nella zona di via S. Ambrogio, legati alla diffusione ed al consumo di alcolici in quanto, così come emerso dai numerosi sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale, alcune attività commerciali effettuavano una vendita a basso costo di bevande alcoliche.

Il commento del Sindaco Cisint

Il Sindaco Anna Cisint nel ringraziare la Polizia Locale di Monfalcone e la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, che hanno predisposto l’azione coordinata, evidenzia come la sinergia di forze dell’ordine e di cittadini che collaborano con occhio vigile e responsabile possa essere l’unica modalità per mantenere il controllo sull’ordine cittadino e migliorare il decoro della Città ed evitare i bivacchi nella zona pedonale del centro. “Un ricordo che vogliamo lasciarci alle spalle –sottolinea il Sindaco- e superato con la mia prima ordinanza, del 2018, che vieta agli esercizi commerciali di via sant’Ambrogio, di vendere dopo le 19.30 alcolici freddi e di cessarne completamente la vendita dopo le 20.30”.