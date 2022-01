"Troppe chiusure e limitazioni", in vendita la pizzeria "L'Abbuffata" all'ippodromo

L'Abbuffata cerca nuovi titolari. L'appello è apparso nei giorni scorsi sulla pagina Facebook della pizzeria all'ippodromo di Montebello. Secondo quanto riportato dal socio del locale Andrea Giovannini, che ne ha spiegato le motivazioni, la decisione è arrivata a causa della situazione attuale legata al Covid e dall'impossibilità di garantire l'impegno che l'attività comporta. "Sono mesi che ormai valutiamo, discutiamo, ci confrontiamo e siamo arrivati a questa conclusione - si legge sul post Facebook -. La situazione attuale ci vede oramai da due anni protagonisti di chiusure, aperture, limitazioni, controindicazioni ecc ecc. Nonostante i numeri ci diano ancora notevoli soddisfazioni, nell'interesse della nostra azienda, dei nostri dipendenti e del grandissimo lavoro svolto, oltre che ai risultati raggiunti, siamo giunti alla scelta, di voler lasciare le redini della Pizzeria Abbuffata in Ippodromo". Giovannini ha inoltre specificato che lo spazio dedicato all'asporto ed il domicilio di via del Rivo resterà attivo.

"Non vogliamo che il lavoro svolto in questi anni passati sia gettato dalla finestra - si legge ancora -, abbiamo ridato vita ad un locale nel baratro, regalando serate di musica live con band di livello artistico eccezionale. Abbiamo dato spazio a moltissime associazioni per le loro feste e tantissimi bambini hanno giocato nel giardino esterno. Tutto questo vogliamo che venga mantenuto e migliorato. Se qualche imprenditore, gruppo di persone, amici è interessato che ci contatti".