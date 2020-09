Venduto all'asta per quasi due milioni l'Hotel Obelisco

Venduto all'asta in via definitiva per oltre un milione e 700mila euro il Park Hotel Obelisco di Opicina, l'ex gioiello asburgico da 35 anni ormai vittima di incuria e degrado. Lo scorso febbraio era stata la Ferret RE Srl ad aggiudicarsi provvisoriamente l'asta online nel tribunale di Milano, con un prezzo di partenza di un milione e 125mila euro, prima offerta seria dopo diverse aste andate a vuoto. Dopo l'aggiudicazione provvisoria è spuntato un altro acquirente, di cui ancora non è noto il nome, che ha alzato la posta finché i tre soci della Ferret Alessandro Pedone, Gabriele Ritossa e Alberto Diasparra non si sono ritirati. Negli ultimi anni il prezzo è quindi progressivamente sceso, partendo da tre milioni fino a poco più di uno, fino a raggiungere quasi la soglia dei due con l'ultima e fortunata offerta.

Giorgi: "Ottimo segnale"

"Ho pubblicizzato molto l'hotel perché una sua riqualificazione rappresenta un grande biglietto da visita per la città – spiega l'assessore al patrimonio Lorenzo Giorgi -. Non è una proprietà comunale ma molti potenziali acquirenti credevano lo fosse, quindi ci sono arrivate almeno 15 proposte che abbiamo poi inoltrato ai curatori fallimentari. È importante il segnale che viene dato in un momento difficile come questo, dove, seppur a un prezzo molto competitivo rispetto al valore dell'immobile dimostra un'interesse non scontato in tempi d quasi post - Covid". Speriamo che questa vendita dia il via libera allo sblocco di altre situazioni come quella del Carciotti". Da questo punto di vista l'assessore rimane sul vago: "Abbiamo ricevuto un paio di proposte ma è presto per parlarne".