Ventenne ubriaco spacca il muro di una pizzeria in via Oriani: denunciato

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento aggravato un cittadino kosovaro del 2000. In palese stato di alterazione alcolica, ha danneggiato le mura in cartongesso all’interno di una pizzeria in via Oriani.

Giunte alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112, una Volante si è recata sul posto.

Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, il kosovaro è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

Ieri, inoltre, personale della locale Polizia Ferroviaria ha denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità un cittadino senegalese del 1987.