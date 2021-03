Ventenne violento aggredisce la Polizia in piazzale De Gasperi: denunciato

Arrivate in Questura delle segnalazioni su un giovane "molesto", che infatti si è dimostrato aggressivo con le forze dell'ordine

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un triestino del 2000. Intervenuti in piazzale de Gasperi per la segnalazione di una persona molesta, gli operatori della Squadra Volante della Questura sono stati oltraggiati dal giovane, che ha assunto comportamenti molto aggressivi e violenti nei loro confronti. Dopo le formalità di rito, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.