Più verde e un nuovo parco in zona Maddalena: la petizione arriva a 500 firme

"Più verde nella zona della Maddalena dopo le cementificazioni, per un rione più vivibile, a misura di persona, la salvaguardia degli alberi e l’inserimento di nuove aree verdi, premesse per occasioni di aggregazione sociale e sviluppo eco-sostenibile", questo chiede la petizione lanciata dal Comitato Maddalena Vive, che finora ha raccolto 500 firme. Il Comitato ha inoltre chiesto alla IV Circoscrizione un'audizione per illustrare i problemi del quartiere e le proposte.

“Chiederemo al Consiglio circoscrizionale - sottolinea Valdo Cozzi, storico residente del rione - di sostenere la nostra proposta di realizzare un anello verde pedonale che, a partire dall’ex edificio sanitario in via Marenzi da adibire a parco, sviluppi un percorso che attraversi via del Veltro e il Giardino Pincherle, il crinale di Montebello fino a Villa Sartorio, per poi ricongiungersi con la ciclabile Cottur”.

Oltre al verde, è satao posto anche il problema della 'scomparsa' dei negozi di quartiere: “un tempo il rione era animato da molte botteghe che oltre a dare servizio erano luoghi di incontro dove si costruivano relazioni e comunità - aggiunge Serena Rosso tra le promotrici della raccolta firme - ora i negozi di quartiere sono sempre meno, stretti nella morsa della grande distribuzione, crediamo che costruire spazi urbani di qualità sia utile anche per sostenere le preziose attività di prossimità”. Sono poi in programma, per la prossima primavera, iniziative di animazione del quartiere. Sarà possibile continuare a firmare l’appello Maddalena Vive in alcuni degli esercizi commerciali della Maddalena e di San Giacomo: Cartolibreria San Giacomo, Campo San Giacomo 14/E Parafarmacia al Rimedio, Strada di Fiume 7 Agriturismo BIZJAK in via Costalunga 4/1 Animal House Shop in Strada di Fiume, 7c.