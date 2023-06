Una verdesca "a spasso" nelle acque del porticciolo di Barcola (VIDEO)

TRIESTE - Nella mattinata di oggi, venerdì 2 giugno, è stata avvistata una verdesca. L’esemplare, piccolo di dimensioni e d’età, è stato immortalato nel porticciolo di Barcola. Non si tratta di un episodio isolato. Anche nel 2022 infatti, nei primi dieci giorni del mese, erano stati avvistati e segnalati altri tre esemplari, sempre nel golfo di Trieste. Le verdesche non sono considerate pericolose per l'uomo.