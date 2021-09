Passeggiata dei Verdi nel verde del parco di Villa Giulia: una campagna elettorale alternativa

Una passeggiata in mezzo al verde del Parco di Villa Giulia per affrontare varie problematiche relative al sito. E' questa la nuova idea dei Verdi per la loro campagna elettorale. Per l'occasione si è parlato come la gestione dei sentieri, le transenne al laghetto e le nuove proposte della Giunta che andrebbero a snaturalizzare il luogo. L'iniziativa, partita alle 17:30, è durata fino alla notte: "Abbiamo deciso di optare per un'esperienza di proposta di campagna elettorale alternativa, diversa ma fortemente verde" ha dichiarato la candidata sindaco Cimolino. Nel corso del pomeriggio si è tenuto anche un concerto.