Pranzo del sabato in mezzo alla strada: flash mob dei Verdi in via Giulia

Prove tecniche di rigenerazione urbana in un'arteria cittadina, via Giulia. Il curioso flashmob è stato messo in scena nel pomeriggio di oggi 7 agosto dai Verdi di Trieste che attraverso questo gesto, si legge nella breve nota inviata agli organi di informazione, vogliono dimostrare che "la strada non è solo un circuito automobilistico, ma può tornare ad essere un luogo per la convivialità, fatta di incontri, relazioni e magari anche di un pranzo del sabato tutti insieme", queste le parole della candidata sindaco Tiziana Cimolino.