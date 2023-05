Verso la riqualificazione di Palazzo Biserini

TRIESTE - Sono stati presentati oggi gli interventi che saranno effettuati all'archivio dell'ex Caserma Beleno per i lavori di restauro a Palazzo Biserini. Alla conferenza stampa hanno presenziato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Elisa Lodi, l'assessore all'Educazione, Scuola, Giovani, Famiglia, Sistema bibliotecario, Nicole Matteoni, e l'assessore agli Affari generali, Innovazione tecnologica e transizione digitale, Sandra Savino, insieme ai tecnici del Comune di Trieste.

La gestione degli archivi

"Oggi finisce l'idea progettuale sulla gestione degli archivi in vista dei lavori a palazzo Biserini. L'obiettivo di questo cantiere, dal valore di 750 mila euro, è di restaurare un'area dell'ex Caserma Beleno, precedentemente adibita ad archivio, al fine di trasferire tutto l'archivio di palazzo Zois, situato in via Punto del Forno, in questa nuova struttura - ha dichiarato Lodi -. Si tratta di un'attività propedeutica che permetterà di svuotare palazzo Biserini, oggetto di un importante intervento di riqualificazione". L'assessore Matteoni ha quindi sottolineato l'importanza della sinergia tra i lavori pubblici e le biblioteche per portare avanti la riqualificazione di palazzo Biserini, finanziata con 11 milioni di euro dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Questa ristrutturazione non solo ospiterà il museo della letteratura, ma fornirà alla città una moderna infrastruttura bibliotecaria. L'assessore Savino ha quindi sottolineato "l'importanza degli archivi e del lavoro svolto dagli archivisti per la conservazione della memoria" e ha ringraziato il personale, altamente formato, che lavora negli archivi della nostra città.

I lavori all'ex Caserma Beleno

Come noto, a suo tempo una palazzina presso il comprensorio dell'ex Caserma Beleno era stata individuata quale sede dell'Archivio generale, dove custodire gli archivi presenti presso il Palazzo Zois. Finora sono stati completati diversi interventi sull'immobile, con il restauro e l'adeguamento di una parte dell'edificio, compresi interventi strutturali, antisismici e di efficienza energetica, tra cui l'installazione di un sistema fotovoltaico sul tetto. Inoltre sono stati riqualificati gli spazi interni del piano terra e di parte del primo piano in cui sono già operative oggi due sale archivio con armadiature compattabili per una capienza di oltre 2.000 metri lineari archiviabili, una sala deposito temporaneo e di smistamento, oltre ad alcuni uffici con annessi servizi igienici. Il progetto attuale prevede quindi il completamento degli spazi disponibili al primo e al secondo piano di detto edificio, per renderli funzionali come destinazione d’uso finale ad archivio generale del Comune di Trieste e rientra in un disegno programmatorio archivistico di più ampio respiro.

La riqualificazione di Palazzo Biserini

Considerato che Palazzo Biserini prenderà il via l'intervento di riqualificazione si è reso infatti necessario spostare le collezioni presenti al suo interno in un'altra sede. Risulta quindi propedeutico terminare quanto prima i lavori di completamento, in modo tale da poter spostare gli archivi di via del Forno. A sua volta l'archivio di Palazzo Zois accoglierà il materiale immagazzinato presso il Palazzo Biserini in vista dell'intervento di riqualificazione