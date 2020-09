Vertice Rotta balcanica: Lamorgese promette più controlli, Fedriga minaccia la chiusura

Più controlli sulle frontiere per impedire il flusso di immigrati irregolari. Questa la decisione del ministro Lamorgese sulla questione legata al problema del confine orientale. Una decisione che ha soddisfatto parzialmente il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga. La Regione infatti si dichiara disposta a collaborare ma "se questi ingressi dovessero continuare fino a far diventare la situazione insostenibile non è da escludere che tutte le Regioni che condividono la stessa visione politica sul tema emanino un'ordinanza sul modello della Sicilia".

Negata la ridistribuzione sul territorio

Il massimo vertice della Regione ha confermato l'assoluta indisponibilità dell'Amministrazione di discutere sulla ridistribuzione sul territorio degli immigrati, in quanto la priorità deve essere quella di evitare l'ingresso degli stessi immigrati irregolari attraverso i confini con la Slovenia. A tal riguardo è stata sottoposta al ministro la richiesta, per il momento non accolta, di chiusura dei cosiddetti valichi minori. D'altro canto, Fedriga ha recepito con favore la disponibilità del ministro di implementare la presenza di Forze dell'ordine per il controllo delle frontiere, mentre è stata ricordata la necessità di alleggerire il numero degli immigrati irregolari attualmente ospitati in regione, il cui numero supera di 900 unità quello dell'anno scorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quarantena

Inoltre, per quel che riguarda la quarantena, è stato riaffermato il principio per cui, una volta terminato il periodo di isolamento nelle strutture dotate di tutte le adeguate misure di sicurezza, gli immigrati irregolari dovranno essere trasferiti dal Friuli Venezia Giulia.