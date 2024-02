Il vescovo dal Papa: "Esperienza che aiuta nel cammino che stiamo facendo"

“Siamo qui per confermare la nostra fede, come vescovi del Triveneto, e insieme al Papa. E’ stato bello aver celebrato a San Pietro, aver incontrato il Papa ed avere avuto la possibilità di condividere tanti aspetti della vita pastorale ed ecclesiale insieme anche ai responsabili dei vari dicasteri vaticani. Davvero un’esperienza unica, che ci aiuta a verificare il cammino che stiamo facendo. Confido che porti tanta speranza per portare il Vangelo a tutti”, queste le parole del vescovo di Trieste Enrico Trevisi in occasione della visita romana dei vescovi del Triveneto iniziata nella giornata di ieri 7 febbraio e che oggi proseguirà con gli incontri presso il Dicastero per l’Evangelizzazione e la Segreteria generale per il Sinodo.

Alle ore 18 di oggi si terrà la santa messa nella basilica di S. Paolo fuori le Mura. L’ultimo appuntamento della visita dei vertici delle diocesi trivenete è fissato invece per la mattina di sabato 10 febbraio, in occasione dell’incontro con la Segreteria di Stato vaticana.