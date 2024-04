Il vescovo sul libro della Cisint: "Garantire la libertà religiosa anche in Italia"

TRIESTE - "Sono d'accordo che vadano rispettate le leggi del nostro Paese, ma proprio per questo rispettare la legge vuol dire che per legge, appunto, dobbiamo offrire una degna accoglienza, per esempio, ai migranti del silos. Non possiamo reclamare l'osservanza delle leggi a singhiozzo". Lo ha detto questa mattina, a margine dell'incontro di presentazione del flashmob che avrà luogo in piazza dell'Unità domani alle 13, a conclusione del progetto educativo "Partecipazione democratica", il vescovo di Trieste, Enrico Trevisi relativamente al nuovo libro del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint "Ora basta. Immigrazione, islamizzazione, sottomissione". Per il vescovo "si tratta di trovare delle modalità in cui la partecipazione di tutti deve portarci anche al rispetto dei diritti di ciascuno. Evidentemente parliamo di diritto alla libertà religiosa, che noi reclamiamo per i cristiani in ogni altra parte del mondo, e allora dobbiamo anche essere capaci di motivarlo e di trovare le forme per garantirla anche qui in Italia. Possono esserci anche dei contrasti ma la conflittualità va poi rielaborata e gestita per fare in modo di trovare delle modalità che siano rispettose di tutti. Io penso che si tratta di temi sui quali il dialogo e il confronto debbano aiutare a trovare la soluzione migliore". Per quel che riguarda la questione del silos, per Trevisi "si tratta di continuare a lavorare per dare una soluzione. Occorre portare avanti quello che si è promesso, ossia vuotare il silos e fare in modo di trovare una collocazione certamente più dignitosa. Ripeto, è per la dignità delle persone che nel silos non hanno acqua, corrente elettrica, servizi igienici e sono esposti alle intemperie, ma è anche per la dignità della città, che deve riuscire ad essere capace di dare un'accoglienza migliore. Per cui non facciamo calare assolutamente il silenzio sulla questione perché si tratta di esseri umani e non possiamo girarci dall'altra parte".