La Vespucci approda a Trieste: darà il via alla Barcolana 54 (FOTO E VIDEO)

Il veliero e nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci farà scoccare il via per la 45esima edizione della Barcolana. Lo ha annunciato il presidente della Svbg Mitja Gialuz nel corso di una conferenza stampa a bordo del vascello.

“Per Barcolana presented by Generali - ha commentato il presidente della SVBG, Mitja Gialuz - è sempre un grande onore e una gioia avere Nave Vespucci a Trieste durante la regata: quest'anno l’avremo nel campo di regata, a dare simbolicamente la partenza: un evento unico, un sogno che si avvera. L’ondata di affetto ed entusiasmo che questa partecipazione genera a Trieste nel pubblico e nei regatanti è sempre entusiasmante, e una continua riprova di quanto sia la nave scuola più amata del mondo. Nave Vespucci partecipa alla nostra regata nel pieno spirito del nostro evento, quello di condividere la passione per il mare e per la vela”.

La Vespucci è approdata al molo Bersaglieri questa mattina tra file di curiosi e aspiranti visitatori. Due giorni fa si era verificato a Venezia un piccolo incidente, una collisione tra la nave scuola e un catamarano di turisti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

In conferenza stampa sono stati presentati due eventi: la Settimana velica internazionale dell'Accademia navale - Città di Livorno, in programma dal 22 aprile al primo maggio 2023 nella città toscana, e "Vienna sul lago", l'evento culturale di beneficenza in collaborazione con la Marina Militare che avrà luogo il 15 ottobre nella Reggia Sabauda della Venaria Reale a Torino.