Dai veterani ai nuovi volti, ecco i nuovi capigruppo in Consiglio Comunale

Sono stati eletti nella serata di ieri i capigruppo delle forze politiche in consiglio Comunale. Per Fratelli d’Italia, il partito più votato nella maggioranza, il “veterano” Salvatore Porro lascia il passo all’ex consigliere circoscrizionale Marcelo Medau, molto votato alle recenti amministrative, così come Elisa Lodi e Nicole Matteoni, a cui sono stati tuttavia assegnati due assessorati. Per la Lista Dipiazza Roberto Cason è il successore di Vincenzo Rescigno, mentre per Forza Italia è stato riconfermato l’avvocato Alberto Polacco. Capogruppo della Lega sarà invece l’ex presidente della settima circoscrizione Stefano Bernobich, che subentra a Radames Razza. Per Noi Con l'Italia l'unico consigliere e capogruppo è il 29enne laureando in giurisprudenza, consigliere a Erto e Casso e assistente parlamentare Mirko Martini.

Per l’opposizione il Pd, partito più votato in assoluto, avrà come capogruppo Giovanni Barbo, mentre la lista di Francesco Russo “Punto Franco” ha designato il commercialista 37enne Paolo Altin. Adesso Trieste, che conta tre consiglieri, avrà a capo l’ex candidato sindaco 32enne Riccardo Laterza, mentre per il Movimento 5 Stelle la sola consigliera e, quindi, capogruppo, sarà Alessandra Richetti. Lo stesso varrà per Ugo Rossi e il Movimento 3V. In serata sarà nominato anche il presidente del Consiglio, fonti interne a Palazzo Cheba danno per favorito il presidente uscente Francesco Panteca. La prima seduta è fissata per oggi, venerdì 12 novembre, alle 17.