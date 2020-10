Punta i piedi sul vetro divisorio dell’autobus e lo manda in pezzi (SEGNALAZIONE)

Un ragazzo appoggia i piedi sul vetro divisorio in autobus ma spinge un po'troppo e il vetro cede e va in pezzi. È successo questa mattina sulla linea 6 alle 9.40, a segnalarlo sui social una signora, che racconta: "Mia madre e mio figlio erano sull'autobus diretti verso l'Ex Opp per una seduta di fisioterapia, quando hanno sentito un rumore fortissimo e hanno visto il vetro frantumato. Non si sono fatti niente perché per fortuna non si trovavano nei paraggi. Io dico sempre a mio figlio di non appoggiarsi lì, adesso spero saranno i genitori del ragazzo a dirgli qualcosa, visto che il controllore ha preso le sue generalità".