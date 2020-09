Presunta scassinatrice fermata in via Battisti: aveva l’attrezzatura in tasca

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli una cittadina rumena del 1970. Un residente ha segnalato alla sala operativa della Questura tramite il 112 la presenza sospetta di due donne in via Battisti. Sul posto è intervenuto personale della Squadra Volante che le ha identificate e le ha accompagnate in Questura. Addosso a una delle due rumene è stato trovato un tronchese da elettricista. Dopo gli atti di rito, è stata denunciata.

