Sangue e violenza a San Luigi, giovane massacrato, l'ombra del regolamento di conti tra stranieri

TRIESTE - C'è l'ombra dell'ennesimo accoltellamento tra stranieri nel caso di cronaca avvenuto tra la tarda serata e poco dopo la mezzanotte di ieri 8 giugno nel rione di San Luigi. Un giovane di origini asiatiche è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dal 118 in gravi condizioni dopo essere stato trovato, a terra e in una pozza di sangue, sul pianerottolo del quarto piano al civico 2 di via Biasoletto. Sul posto personale della Squadra volante della questura di Trieste, più l'automedica e l'ambulanza dei sanitari. Il medico di turno ha soccorso il giovane che presentava un trauma cranico. È stato intubato sul posto e trasportato in ospedale, anche se le sue condizioni, una volta a Cattinara, sono sembrate meno gravi di quanto inizialmente registrato.

Le testimonianze dei residenti

"È due anni che va avanti questa storia - così un testimone residente in zona -, c'è un viavai continuo di persone". La testimonianza fornisce elementi chiave per ricostruire, almeno parzialmente, la dinamica dei fatti. "Il far west - così il racconto di un altro residente in zona - è iniziato verso le 7.30 di sera. C'è stata una rissa, alcuni condomini hanno assistito alla scena e una persona e stata anche minacciata di morte se fosse intervenuta". Per quanto riguarda la serata di ieri 8 giugno gli interventi dei soccorsi in zona sono due: il primo viene registrato dopo le 21. È un minorenne che viene trasportato al Burlo in codice verde, sempre per un trauma cranico. Poi, verso mezzanotte e un quarto il secondo intervento dei sanitari, questa volta in codice rosso.

Il sangue

Le macchie di sangue sul pianerottolo sono state ripulite, mentre rimangono alcune tracce ematiche sul muretto antistante l'edificio, in una scia di violenza che evidentemente inizia e finisce in due luoghi distinti. Alcuni condomini riferiscono di aver visto l'aggressore scagliarsi contro la vittima. Questa mattina sul posto è intervenuto anche personale della Squadra mobile della questura giuliana, che indaga sull'ennesimo grave episodio di cronaca in città. Verso le 11 di oggi 9 giugno un giovane di origini straniere residente nel palazzo di via Biasoletto 2 (di proprietà dell'Ater) è stato portato via da personale della polizia di Stato.