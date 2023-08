Incendio in un ufficio di via Caboto: vigili del fuoco sul posto

TRIESTE - Un incendio è scoppiato stamattina intorno alle 10:30 al primo piano di uno stabile in via Caboto 10, negli uffici del cantiere navale Bonin. Al piano terra dello stabile, una carrozzeria e un'officina e, secondo le prime testimonianze, solo quest'ultima sarebbe rimasta coinvolta nell'incendio, anche se in minima parte. Danni ingenti, invece, al primo piano ma i vigili del fuoco hanno estinto l'incendio, impedendo il propagarsi delle fiamme. Nessuna persona coinvolta e nessun intossicato. Ancora ignote le cause. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, 118, polizia locale e polizia di stato. Via Caboto è stata chiusa nel tratto tra via Errera e via Pigafetta.