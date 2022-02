Dramma in pieno centro, muore dopo un malore in macchina

E' morta dopo aver accusato un malore mentre era alla guida della sua autovettura. E' successo in via del Canal piccolo a Trieste. Dopo aver accusato il malore, la macchina è andata a sbattere, coinvolgendo altri due veicoli. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno tentato, invano, di rianimare l'automobilista, e la Polizia Locale per i rilievi del sinistro. Non si conoscono le generalità della persona deceduta.