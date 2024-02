Al via il cantiere per via Cantù, tre settimane di lavori

TRIESTE - Inizia domani, mercoledì 14 febbraio, il cantiere per il risanamento del marciapiede di via Cantù, nel tratto compreso tra via Romagna e via Monte San Gabriele, per la durata di venti giorni. Durante i lavori potrà essere necessaria la sola realizzazione di restringimenti di carreggiata lungo la viabilità veicolare, mentre quella pedonale sarà sempre assicurata, così come l'accessibilità delle fermate del trasporto pubblico. L'appalto prevede anche il risanamento di marciapiedi in ulteriori vie cittadine, che saranno comunicate in seguito. Prosegue quindi il risanamento di marciapiedi e strade

L'assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder, ha ribadito he nel solo 2023 sono stati eseguiti lavori su strade e marciapiedi per oltre cinque milioni di euro. Sono già in corso numerosi affidamenti anche per la riqualificazione in diverse aree della città: viale Miramare, via Giulia, via Navali, via Valerio. Proseguono anche gli interventi in strada del Friuli e in via Moreri per il ripristino dei danni causati dalle frane nei mesi precedenti.