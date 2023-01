Non solo fiamme in via Colombo: "Hanno manomesso la serratura di casa mia, ho paura"

Continua ad essere preso di mira il condominio di via Cristoforo Colombo 12. Dopo aver dato alle fiamme le porte di alcuni residenti, i malviventi hanno manomesso la serratura di un appartamento. A segnalare l'ennesimo spiacevole episodio è ancora Alice Bronzi, giovane proprietaria dell'abitazione e vittima di diversi atti vandalici che hanno interessato la sua abitazione.



Il fatto si è verificato venerdì 27 gennaio, presumibilmente nel pomeriggio: "Tornando a casa mi sono accorta che nella serratura c'era del materiale appiccicoso che a me è sembrato chewing gum, ma forse era colla o silicone. Seppur con difficoltà, sono riuscita ad entrare ma il mattino dopo non si girava più la chiave". La proprietaria dell'appartamento ha quindi allertato le forze dell'ordine e sporto denuncia: "La Polizia è riuscita a farmi entrare, ma ho dovuto cambiare la serratura".



"Non so se abbiano cercato di scassinare la porta o sia stato un dispetto - ha spiegato -. Ho paura. Ogni volta che suona il campanello vengo assalita dall'ansia, se devo uscire di casa non mi sento tranquilla e preferisco prendere l'ascensore piuttosto che le scale". Il senso di insicurezza continua a crescere dato che questo è l'ennesimo atto vandalico verificatosi nello stabile di via Colombo, dove da alcuni mesi si aggira un piromane che dà fuoco alle porte . Nel caso della giovane proprietaria, è successo ben sei volte. "Recentemente ho scoperto che hanno dato fuoco anche alla porta degli inquilini del piano di sopra. Non so chi possa essere stato o se si tratti della stessa persona, spero solo venga preso al più presto". Intanto, come si apprende dalla giovane, alcuni condomini stanno valutando l'installazione di telecamere di videosorveglianza.