Morta in casa da giorni, chiazza di sangue vicino alla testa: indagano i carabinieri

TRIESTE - Quando nel tardo pomeriggio di ieri 29 ottobre i sanitari del 118 sono intervenuti in un appartamento di via Arcangelo Corelli, vicino al suo cadavere, in prossimità della testa, hanno trovato una chiazza di sangue. E.P., una donna del 1954 residente nello stabile assieme al marito, secondo fonti di TriestePrima "era morta da giorni" e per comprendere a fondo le ragioni del decesso è stato disposto l'esame autoptico. L'uomo è stato trovato dal personale dell'automedica intervenuto e dai carabinieri in stato confusionale, ed è stato trasportato all'ospedale per controlli. Secondo alcune segnalazioni, già nella serata di ieri i militari dell'Arma avrebbero sentito numerosi residenti della zona, per riuscire a far luce sul caso. Tuttavia, da prime indiscrezioni la morte sembrerebbe essere naturale. Si attendono gli esiti dell'autopsia. Indagano i carabinieri.