"Hanno dato fuoco alla porta di casa mia quattro volte in due mesi, sono preoccupata"

TRIESTE - In via Cristoforo Colombo si aggira un piromane che dal 16 luglio allo scorso sabato ha cosparso di alcool e incendiato per ben quattro volte la porta dell'appartamento di una giovane triestina. Si chiama Alice Bronzi e, come TriestePrima aveva raccontato in occasione del primo episodio, ha da poco acquistato l'immobile. "Sto ristrutturando - racconta interpellata telefonicamente - ma da quando la ditta ha iniziato i lavori si sono verificati alcuni fatti di cronaca poco piacevoli che mi stanno creando un intenso stato di preoccupazione". Nei giorni scorsi Alice è tornata dai carabinieri a sporgere una nuova denuncia. "La prima volta è avvenuta quasi due mesi fa (16 luglio), poi la seconda dopo Ferragosto, la terza lunedì 29 agosto (confermata dall'intervento dei vigili del fuoco) e l'ultima il 3 settembre".

I carabinieri informati dei fatti

Ad indagare sugli incendi (dietro a cui c'è il dolo) sono i militari dell'Arma, mentre sia da parte dell'amministratore di condominio, sia da parte della stessa proprietaria, sembrerebbe esserci l'intenzione di posizionare delle telecamere di sorveglianza, così da poter "beccare" la persona responsabile. Ma cosa sappiamo del caso? Partiamo dal giorno della settimana, dettaglio non di poco conto: in due occasioni su quattro chi ha appiccato il fuoco l'ha fatto di sabato (16 luglio e 3 settembre); al momento la data del dopo Ferragosto rimane incerta. Alice ha comprato l'appartamento e sta ristrutturando. Anche all'ottavo e nono piano lavorano ditte edili che, secondo quanto ricostruito, starebbero unendo due unità abitative.

La bacheca, il viavai di operai e la tensione

Nel grattacielo di via Cristoforo Colombo si crea quindi un viavai di operai ed una situazione per cui qualche residente inizia a spazientirsi. A luglio ciò che resta della demolizione interna di alcuni appartamenti viene lasciato in strada (come spesso accade), per poi essere recuperato qualche giorno dopo e smaltito (si spera nel modo giusto e non in maniera illegale). A Trieste in quel periodo fa molto caldo ed il clima diventa particolarmente rovente quando nella bacheca compaiono dei messaggi rivolti, se non direttamente ad Alice, proprio a chi sta lavorando nel palazzo. Ci sono frasi "aggressive e e minacciose" del tipo "dovete vergognarvi" e "bisogna lasciare pulito", o ancora "non sapete comportarvi", tanto che la proprietaria dell'appartamento al quarto piano decide di controllare personalmente che la ditta esegua i lavori senza suscitare lamentele tra i condomini o provocare malumori. A dire il vero, come confermato dalla stessa Alice, una certa tensione tra lei e un condomino (con cui parla al telefono) viene stemperata grazie a ciò che si potrebbe definire buon senso.

Tre porte su quattro prese di mira

Nel frattempo però le porte che al piano dell'appartamento di Alice vengono prese di mira dal piromane aumentano e diventano tre su quattro. "Tutte quelle che possiedono uno zerbino" racconta la giovane proprietaria che non nutre sospetti precisi, ma abbozza un'ipotesi. "Deve essere qualcuno che vive in questo condominio, mi vien da pensare, ma non lo so, io non vivo ancora qua e non conosco tutte le persone del palazzo". Il grattacielo ha 12 piani. Negli appartamenti all'interno vivono serenamente numerosi residenti. Lo stesso, purtroppo, non si può dire di Alice, finita nel mirino di qualcuno che, se da un lato sa molto bene cosa sta facendo, dall'altro ignora le inquietanti conseguenze. "Questa situazione mi sta creando uno stato di preoccupazione non da poco" conclude Alice. A Trieste c'è anche un precedente. Tempo fa in un condominio di via Galilei, vicino al Giardino pubblico De' Tommasini, le liti tra due condomini avevano innescato dei principi d'incendio, scaturiti dopo che qualcuno aveva dato fuoco a dei foglietti di carta, appiccicandoli nell'intercapedine della porta.

