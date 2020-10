Becca un anziano che gli riga la macchina in via dei Porta, querela in arrivo

Buonasera, può interessare un curioso episodio avvenuto all'altezza di via dei Porta presso l'ingresso carrabile della Despar di via dei Leo intorno alle 18.00? Avevo parcheggiato un attimo sulle strisce per permettere a mia moglie di scendere dall'auto e per non intralciare il transito di auto sulla strada, ne frattempo sposto nell'abitacolo per sistemare alcuni oggetti e forse perché non ero in vista, forse perché pensava che non ci fosse nessuno, un anziano transita vicino alla vettura e la riga con una chiave. Uscito fuori immediatamente chiedevo spiegazioni del gesto e mi diceva che così avrei imparato a non parcheggiare sulle "striche".

Mi sono giustificato dicendo che ero lì presente per spostarla e che avevo lasciato comunque uno spazio sufficiente anche a un transito delle carrozzine, in ogni caso riferivo all'anziano signore che avrebbe imparato anche lui a chiamare i vigili piuttosto che farsi giustizia da solo e - grazie alla sua professione ndr - procedevo ad identificarlo per il pagamento dei danni rifiutando una somma in denaro nell'immediatezza ma riservandomi di addebitare il danno presso una carrozzeria di sua fiducia che ripaerà il danno oltre ad una querela di parte.