Spacca il vetro di una Punto, ruba un portafogli e se la dà a gambe: indaga la Polizia

Il grave episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri 21 marzo in via Paolo Diacono nel rione di San Giacomo

La Polizia sta indagando sul furto commesso da un giovane in via Paolo Diacono nel pomeriggio di ieri 21 marzo. Il ragazzo è stato notato infrangere il vetro anteriore destro di una Fiat Punto con un sasso e poi prevelare il portafoglio dall'abitacolo dandosela a gambe. Sul posto si è recata una Volante e che ha iniziato a raccogliere informazioni in merito. All'interno del portafoglio denaro e documenti.