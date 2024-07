Lite in strada, poi si siede sul cofano di due auto: quarantenne denunciato

TRIESTE - Un quarantenne di origini africane è stato denunciato dalla Squadra volante dopo essersi reso protagonista, nella tarda serata di ieri 9 luglio in via Fabio Severo, di una violenta lite con un altro soggetto, per poi essersi seduto sul cofano di due autovetture che stavano transitando. L'episodio, ripreso da un cellulare di un residente, è stato pubblicato sui social. Durante i fatti è intervenuto il personale della questura di Trieste che ha riportato la calma e denunciato l'uomo. Poco prima, come si può vedere dal video, il quarantenne si scaglia contro un altro soggetto, assieme a lui fino al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine.