Crollano le malte dal soffitto: ferita una donna, appartamento inagibile

L'episodio è successo in via Farneto 7, poco prima della zona dell'orto botanico. Spavento iniziale, sul posto i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e i sanitari del 118

Una signora di circa 75 anni è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta lievemente ferita dalle malte del soffitto della sua casa in via Farneto 7. L'intonaco è crolato e ha reso inagibile l'appartamento sito all'ultimo piano. L'altro inquilino dell'appartamento, nonostante lo spavento, non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato e il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure alla signora e l'ha successivamente portata a Cattinara.