Edificio di Cavana a rischio: evacuato un operaio e strada chiusa

Un passante avrebbe notato parte dell'edificio muoversi. Per questo motivo i Vigili del fuoco, allertati tramite il 112, sono giunti sul posto e hanno deciso di chiudere la strada al traffico. E' successo in via Felice Venezian dove il civico 26 è stato oggetto dell'intervento dei Vigili del fuoco. Nell'edificio è attualmente presente un cantiere e un operaio è stato fatto uscire immediatamente dalla struttura. Il palazzo non sembrerebbe essere a rischio crollo, ma per precauzione i Vigili hanno chiuso la strada.