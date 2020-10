Zaino sospetto in via Ghega, gli artificieri lo fanno brillare

Questa notte alle 2.30 gli artificieri del Nucleo regionale della Polizia di Stato hanno fatto brillare uno zaino, abbandonato precedentemente nei pressi di un semaforo in via Ghega. All’interno solo alcuni vestiti ed effetti personali maschili. A notarlo è stata una pattuglia della Polizia Ferroviaria che ha messo in sicurezza l’area fino all’arrivo degli specialisti.

