Via Ginnastica riapre con un mese di anticipo

Completati in questi giorni con un mese di anticipo i lavori di riqualificazione di via Ginnastica, che hanno coinvolto le reti gas, idriche ed elettriche della strada nelle ultime 3 estati.

AcegasApsAmga, in stretto coordinamento con il Comune di Trieste, è riuscita a completare quest’ultima fase in tempi record, ora i triestini dovranno attendere fino alla mattina di lunedì 8 agosto per poter riprendere a percorrere l’importante arteria cittadina, in modo che l’asfaltatura sia correttamente stesa e depositata.

I lavori

In questi mesi AcegasApsAmga ha provveduto alla sostituzione delle condotte gas in ghisa grigia di via Ginnastica, con nuove tubazioni in polietilene ad alta densità. Riqualificate anche le reti idriche ed elettriche, migliorando in questo modo tutti i sottoservizi della zona ottimizzando i tempi.

L’ultima fase dei lavori in via Ginnastica è partita lunedì 13 giugno nel tratto compreso tra via del Toro e via Carducci. Si è trattata dell’ultima fase dei lavori avviati nell’estate 2019 e che hanno permesso di riqualificare tutti i sottoservizi di via Ginnastica tra via Rossetti e via Carducci, per un totale di 500 metri.

Un ampio progetto

Il maxi-progetto di riqualificazione, in cui rientra anche via Ginnastica, sta riguardando tutte le condotte gas in ghisa grigia della città. La rete gas triestina è infatti vecchia di quasi un secolo, e necessita di ammodernamenti per rispondere alla normativa vigente, ma soprattutto per garantire la sicurezza dei cittadini. Ad oggi è stato ammodernato già oltre l’80% del totale e restano da sostituire circa 25 km di rete gas.