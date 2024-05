Calcinacci precipitano sulla tenda di un locale, scampata tragedia in via Giulia

TRIESTE - Se non ci fosse stata la tenda le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Nel primo pomeriggio di oggi 31 maggio in via Giulia circa tre metri lineari di un cornicione dell'edificio sito al civico 51 si sono staccati precipitando cinque piani più sotto. Dopo il crollo i calcinacci sono caduti sulla tenda del locale "La de Jure". La struttura, sotto alla quale in quel momento si trovavano diversi clienti del locale, ha di fatto attutito il colpo, senza ferire nessuno. Dopo l'episodio sono stati allertati i vigili del fuoco che, assieme alla polizia locale giunta sul posto per la viabilità, hanno utilizzato l'autoscala per mettere in sicurezza l'area. Proprio per consentire le manovre al mezzo dei vigili del fuoco si sono verificati disagi al traffico, con una lunga colonna di macchine costretta a procedere a rilento nel tratto da largo Giardino fino al punto interessato dall'intervento. I calcinacci sono stati spostati e posizionati a fianco del locale.