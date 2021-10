Via Giulia, colpisce con un pugno un passante, 57enne denunciato

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato un triestino del 1964 per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e per il rifiuto di fornire le proprie generalità. In forte stato di agitazione, senza apparente motivo, ha colpito con un pugno un uomo in via Giulia. Sul posto sono intervenuti gli operatori di una Volante. L’uomo ha opposto resistenza e li ha oltraggiati, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.