Bloccano il suo garage ogni giorno, lei segnala da mesi: "Sono avvilita"

TRIESTE - Si dice avvilita perché sta segnalando la situazione da moltissimo tempo ma non ha mai ottenuto alcun intervento né dal Comune, né da parte della Polizia Locale. La storia è quella di una donna triestina che è proprietaria di un passo carrabile in via dell'Istria. Incuranti, le persone parchegiano davanti "continuamente, in seconda fila ed impedendo l'entrata e l'uscita dal garage". Dopo aver tentato la via diplomatica con l'esercente che ha il negozio vicino, la proprietaria ha deciso di rivolgersi alla Polizia Locale. "Le chiamate sono state innumerevoli - raccconta - e gli interventi sono stati due. In entrambi i casi la pattuglia che si è presentata ha semplicemente chiesto all'esercente di spostare il mezzo, senza emettere alcuna multa. Il risultato è che l'esercente continua ad infrangere il codice della strada convinto di rimanere impunito (me lo ha detto chiaramente in faccia) anche quando, esasperata, decido di chiamare la Polizia".

Reclamo sia al Comune che alla Locale

"Mi chiedo - va avanti - come sia possibile che la Polizia, accertata l’infrazione, non abbia proceduto emettendo la multa, per ben due volte. Mi chiedo come sia possibile che un cittadino onesto e corretto nel pagare i servizi (passo carrabile) debba subire l’inciviltà del prossimo senza che la Polizia, attestato il fatto, intervenga con la dovuta sanzione, impedendo così all’onesto cittadino di fruire del servizio per cui paga". La triestina ha quindi sporto reclamo sia al Comune, sia alla Polizia, in seguito ai due interventi, ancora mesi fa, e ad oggi nessuna delle due istituzioni si è premurata di darmi dei chiarimenti in merito e, soprattutto, di risolvermi in maniera definitiva il problema. "In alcuni casi mi è stato detto chiaramente in faccia che avrei potuto anche chiamare la polizia perché tanto la multa non l'avrebbero fatta. Ho fatto anche una segnalazione su Sensor online, per il Comune. Mai ricevuto risposta, se non una mail automatica".