Giallo in via Maiolica: due uomini in fuga dopo una lite, un testimone: "Ho visto un coltello"

E' giallo sul massiccio intervento delle forze dell'ordine avvenuto in via della Maiolica nella tarda serata di oggi 26 ottobre. Secondo alcuni testimoni oculari (che verranno sentiti dalla Squadra Volante, sul posto assieme alla Mobile e alla Digos) due persone si sarebbero rese protagoniste di una rissa. Uno dei due, secondo il racconto di una fonte di TriestePrima, avrebbe avuto un coltello in mano. L'uomo si è dileguato e la polizia lo starebbe cercando. Altri testimoni hanno riferito di aver sentito delle urla nei pressi del civico 17.

La fonte di TriestePrima ha raccontato di aver visto una persona "correre con un coltello in mano" e un altro ad una distanza di qualche metro dall'altro. Il primo sarebbe stato "bloccato da un terzo uomo". La ricostruzione della vicenda è tutta ancora da confermare ma la polizia sentirà alcuni testimoni oculari per tentare di ricostruire il tutto. Non si conoscono i motivi della lite, né se il fatto sia iniziato all'interno di un edificio di via della Maiolica o sulla strada. Indagini in corso.