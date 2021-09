Incendio in via Manzoni: a fuoco un divano, anziana intossicata e portata in ospedale

E' rimasta vittima di una leggera intossicazione a causa di un divano andato a fuoco al primo piano di via Manzoni 20 la donna anziana che dopo la mezzanotte di oggi 3 settembre è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto, oltre la polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio (le cui cause sono in corso di accertamento) e messo in sicurezza l'area interessata dalle fiamme. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.