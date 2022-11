Crolla un muro a Pis'cianzi, chiuso un tratto di via Moreri

PIS'CIANZI (Trieste) - Il muro di contenimento del tratto di via dei Moreri all'altezza del civico 179 è crollato. Sul posto è giunta la Polizia Locale del comune di Trieste che ha interdetto la viabilità. Disagi tra i residenti a causa della chiusura della strada. Sull'episodio è intervenuto Walter Gasperi, consigliere della III Circoscrizione. "Auspichiamo la messa in sicurezza e la soluzione al problema quanto prima. Forse, sarebbe l'occasione per l'amministrazione comunale per pensare ad un parcheggio, sulla scia di quanto realizzato in strada del Friuli qualche anno fa. Potrebbe portare benefici anche e soprattutto per la valorizzazione del borgo di Pis'cianzi".