Bottiglie sospette a Ponziana, allertati gli artificieri

Tre bottiglie, riempite quasi fino all'orlo e con tanto di miccia a collegarle. Il sospetto è che in via Orlandini, sul marciapiede a fianco della storica bocciofila e nei pressi della fermata dell'autobus, sia stata posizionata un ordigno rudimentale. Poco prima delle 21 di questa sera sono stati chiamati gli artificieri. Sul posto la Polizia Scientifica e i carabinieri. Disagi al traffico. La notizia è in aggiornamento.