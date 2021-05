Un albero cade e danneggia i cavi dell’elettricità in zona Miramare

E’ successo in via Plinio nella mattinata di oggi, 28 maggio. Intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza, la Polizia Locale e il personale Acegas

Un albero cade e finisce sui cavi dell’elettricità in via Plinio: è successo nella mattinata di oggi, 28 maggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia Locale e il personale Acegas. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Per qualche ora è stato necessario togliere l'elettricità alle abitazioni circostanti, poi tutto è stato ripristinato da operatori e Vigili del fuoco.