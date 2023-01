Brutto schianto nella notte in via Rismondo, madre e bimba in ospedale

TRIESTE - Poteva essere una strage. Due autovetture si sono scontrate in via Rismondo, questa notte verso le 4:30. Nell'incidente (dopo lo scontro una delle due autovetture si è ribaltata, finendo addosso ad un motorino che ha riportato numerosi danni) sono rimaste coinvolte una madre e una bimba. Nell'impatto la donna ha riportato alcune ferite non gravi. Entrambe sono state trasportate all'ospedale di Cattinara. Dopo la chiamata al 112 la Sores ha inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco. Secondo la questura l'uomo alla guida dell'altra vettura è stato identificato sul posto.