Via Rittmayer, trovato un uomo morto nel palazzo al civico 13

Un uomo morto è stato trovato all'interno del palazzo al civico 13 di via Rittmayer a Trieste. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 22. Sul posto i carabinieri e la polizia scientifica, oltre al medico legale dottor Fulvio Costantinides. Non si conoscono ancora le cause del decesso, né se si tratti di morte violenta. Ignote, al momento, le generalità della persona, così come l'età. La notizia è in aggiornamento.