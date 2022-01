Blitz in uno stabile fatiscente di via San Marco, i carabinieri trovano il cadavere di un senzatetto

I carabinieri l'hanno trovato cadavere all'interno di uno stabile abbandonato al civico 52 di via San Marco. I militari dell'Arma cercavano altro e quando hanno effettuato il blitz (ieri 5 gennaio, verso le 18) si sono ritrovati di fronte una situazione di totale degrado, con centinaia di bottiglie di vetro accatastate ed un giaciglio di fortuna dove era riverso il cadavere di un senzatetto. Sul posto sono stati chiamati i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell'uomo di cui non si conosce l'identità. La notizia è in aggiornamento.